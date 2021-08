Attualità

Jerry Scotti in vacanza a Modica Jerry Scotti in vacanza a Modica

Jerry Scotti a Modica. Oggi il noto presentatore televisivo non è passato inosservato mentre girava neri reparti del noto supermercato Le Liccumie. Il presentatore è stato disponibile ha fare alcuni selfi. Ecco nella foto con un dipendente del supermercato. Jerry Scotti già negli anni scorsi è stato in vacanza nel territorio Ragusano ed in particolare a Scicli.

