Covid Ragusa, 1582 positivi: ecco dove sono aumentati i contagi

Sono 1582 in totale i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Sono questi i dati di oggi 3 agosto nel bollettino dell’Asp di Ragusa. 1582 positivi in totale di cui 1525 in isolamento domiciliare, 51 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:14 (+1) Acate22 Chiaramonte Gulfi121 (-2) Comiso9 Giarratana36 (+3) Ispica137 (+6) Modica1 Monterosso119 (+2) Pozzallo261 (-9) Ragusa153 (+5) Santa Croce Camerina115 (+2) Scicli539 (+14) VittoriaI guariti sono 12.871 e i morti 280. In aumento anche il numero dei ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa: 17 nel reparto di Malattie Infettive (16 residenti e 1 fuori sede) e 5 in Rianimazione (4 residenti e 1 fuori provincia) e 23 in area grigia (20 residenti e 3 fuori provincia), 1 in rianimazione all’Ismett di Palermo e 5 in area Covid all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Infine vediamo i dati aggiornati ad oggi, 3 agosto, i dei test Covid: 176.644 tamponi molecolari, 31.303 test sierologici, 399.810 test rapidi per un totale di 597.757.

