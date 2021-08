Attualità

Covid Giarratana, appello del sindaco: vaccinatevi, il virus continua a circolare

I positivi al Covid 19 a Giarratana sono quasi tutti non vaccinati motivo che spinge il sindaco di Giarratana, Bartolo Giaquinta a rivolgere un appello ai cittadini. "Giarratana - dice il sindaco Giaquinta - è il primo comune della provincia per numero di vaccini anti Covid somministrati con oltre il 79% e sicuramente uno dei primi in Sicilia. Nonostante questo anche a Giarratana abbiamo soggetti contagiati (SIAMO ARRIVATI A 10 e quasi tutti fra non vaccinati); questo a dimostrazione di come il virus continua a circolare e di come sia altamente contagiante la attuale variante.Occorre, quindi, mantenere le misure precauzionale e soprattutto completare le vaccinazioni, per evitare il contagio personale e per evitare di finire in ospedale".Il sindaco di Giarratana invita tutti a fare il vaccino Covid anche per evitare tutti i disagi di un nucleo familiare che deve andare in isolamento e per scongiurare la chiusura delle attività economiche".

