Appuntamenti

La musica dei Blues Brothers a Marina di Modica

Drive In: la musica dei Blues Brothers martedì 3 agosto a Marina di Modica. Metti insieme un duo comico delle scuderie del Saturday Night Live, una colonna sonora di lusso e irrepetibile, e la partecipazione di alcuni dei più grandi rappresentanti del soul e rhythm and blues come Ray Charles, Aretha Franklin e James Brown ed ecco che viene fuori un capolavoro immortale del cinema made in USA: The Blues Brothers. Saranno Dan Aykroyd e John Belushi i due protagonisti del film del martedi all’interno del cartellone del Drive IN gratuito organizzato dall’Amministrazione Comunale di Modica presso l’Oasi dei Re. La proiezione comincerà alle 22:00, l’accesso alle auto sarà consentito a partire dalle 21:30 e fino all’inizio del film. Una volta cominciato non sarà consentito l’accesso di altre vetture per non disturbare gli spettatori. L’ingresso è gratuito.Potranno accedere solo 100 autovetture quindi sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3204626686 indicando il nome e cognome di chi prenota e il numero di targa dell’auto che si utilizzerà per accedere al drive in. È obbligatorio disporre di un’autoradio perché l’audio del film verrà inviato attraverso una frequenza che verrà comunicata sul grande schermo prima dell’inizio della proiezione. In questo modo ognuno ascolterà il film all’interno del proprio abitacolo non disturbando le abitazioni vicine.

