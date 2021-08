Sport

Jacobs oro nei 100 metri olimpici Jacobs oro nei 100 metri olimpici

TOKYO (GIAPPONE) -Marcell Jacobs medaglia d’oro nei 100 metri con il tempo di 9″80. L’azzurro era approdato in finale chiudendo la terza semifinale al 3° posto correndo in 9″84, nuovo record europeo. E’ il primo italiano nella storia in finale nei 100 metri olimpici.

