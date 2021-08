Sport

Formula 1, in Ungheria vince a sorpresa Ocon Formula 1, in Ungheria vince a sorpresa Ocon

MOGYOROD (UNGHERIA) - Esteban Ocon vince un folle Gran Premio di Ungheria in Formula 1. Prima vittoria in carriera per il pilota della Alpine, che precede l’Aston Martin di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton, nuovo leader del Mondiale. Gara caratterizzata da un incidente alla partenza che coinvolge numerose vetture e provoca il ritiro di 5 piloti tra cui Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes) e Sergio Perez (Red Bull), dunque spazio a tante sorprese. Quarto Carlos Sainz (Ferrari) davanti all’Alpine di Fernando Alonso. Completano la Top 10 le AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, le Williams di Nicholas Latifi e George Russell (primi punti stagionali per entrambi) e infine Max Verstappen (Red Bull).

