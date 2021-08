Sicilia

Meteo Sicilia, ancora caldo estremo domani: 40 gradi anche a Ragusa Meteo Sicilia, ancora caldo estremo domani: 40 gradi anche a Ragusa

Il caldo africano continua a soffocare la Sicilia. Le previsioni meteo per domani, 2 agosto, in Sicilia annunciano ancora caldo estremo con temperature di 40 gradi anche a Ragusa. Secondo le previsioni degli esperti, il clima rovente che sta attanagliando la Sicilia non concederà la minima tregua, con temperature massime destinate nuovamente a salire. Ecco le temperature previste nelle varie province siciliane per domani 2 agosto: a Siracusa si toccherà la temperatura record di 44 gradi, mentre a Catania la colonnina di mercurio segnerà 42 gradi. Ad Agrigento e Ragusa sono previsti 40 gradi, a Caltanissetta 39, Enna e Messina 37, Palermo 33 e Trapani 32.Stando a quanto comunicato dalla Protezione civile regionale, sono attese ondate di calore. Per quanto concerne il rischio incendi, si mantiene ovunque una situazione di preallerta.

Il caldo africano continua a soffocare la Sicilia. Le previsioni meteo per domani, 2 agosto, in Sicilia annunciano ancora caldo estremo con temperature di 40 gradi anche a Ragusa. Secondo le previsioni degli esperti, il clima rovente che sta attanagliando la Sicilia non concederà la minima tregua, con temperature massime destinate nuovamente a salire. Ecco le temperature previste nelle varie province siciliane per domani 2 agosto: a Siracusa si toccherà la temperatura record di 44 gradi, mentre a Catania la colonnina di mercurio segnerà 42 gradi. Ad Agrigento e Ragusa sono previsti 40 gradi, a Caltanissetta 39, Enna e Messina 37, Palermo 33 e Trapani 32. Stando a quanto comunicato dalla Protezione civile regionale, sono attese ondate di calore. Per quanto concerne il rischio incendi, si mantiene ovunque una situazione di preallerta.