I cani bagnini nelle spiagge libere di Vulcano e Stromboli alla Plaia

Sicilia

Le unità cinofile della Sics, Scuola italiana cani salvataggio, saranno presenti nelle spiagge libere 2 (Vulcano) e 3 (Stromboli) di Catania tutte le domeniche di agosto e saranno di supporto al servizio di sorveglianza fornito dal gestore incaricato dal Comune sulla base di una gara d’appalto. Oltre al normale servizio di sorveglianza e pattugliamento, le unità cinofile, come consuetudine, si occuperanno di sensibilizzare i bagnanti al rispetto del mare e degli animali. Analoga iniziativa, seppure con modalità diverse, è curata dalla Associazione cani da salvataggio che eseguirà pattugliamento a piedi nel tratto di mare compreso tra la spiaggia libera n. 2 e la spiaggia libera n. 3 il sabato, mentre la domenica presidierà la spiaggia libera n. 1, in ausilio e supporto ai bagnini di salvataggio. Inoltre, in alcune fasce orarie, si svolgeranno attività di simulazione di salvataggio.

