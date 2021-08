Dieta del melone per un dimagrimento rapido e senza sforzi

Salute e benessere

La dieta del melone è una dieta che può far perdere fino A 5 kg in pochi giorni. Il melone è un frutto dell'estate che grazie alle sue proprietà favorisce un dimagrimento veloce e senza sforzi. Per prima cosa è povero di calorie, visto che ogni 100 grammi di prodotto ne contiene solamente 34. Una fetta di melone è ricca di nutrienti fondamentali, come sali minerali e vitamine, ma ha pochissimi grassi. Non solo: essendo composto da acqua per il 90%, questo frutto induce sazietà e combatte la ritenzione idrica e il fastidioso effetto buccia d'arancia. Dopo averne mangiato qualche porzione vi sentirete subito piene e ne gioverà anche la vostra pelle, che sarà più idratata, grazie all'eliminazione delle tossine e alla vitamina A, un potente antiossidante. Il melone contiene anche moltissimi flavonoidi, che contrastano l'azione dei radicali liberi, e potassio, che tiene sotto controllo la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca. Infine acqua e fibre favoriscono il giusto funzionamento dell'intestino. Il melone dunque è l'ideale se volete dare sprint al metabolismo e perdere peso in breve tempo.Dieta del melone per un dimagrimento rapido e senza sforziCome funziona la dieta del melone?Colazione: una macedonia di melone, con uno yogurt bianco, cereali e tè verde.Spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio: una pallina di gelato a questo gusto oppure un bel frullato fresco, accompagnato da qualche mandorla o noce.Pranzo: carboidrati integrali, puntando su pasta, riso o pane, da accompagnare a verdura di stagione grigliata e condita con un filo d'olio.Cena: prosciutto crudo con cinque fette di melone, scegliendo come contorno un'insalata. La dieta del melone è perfetta anche per chi vuole regalarsi una tintarella perfetta perché è ricco di betacarotene, una sostanza che stimola la produzione di melanina. In ogni caso prima di iniziare la dieta . sempre meglio consultare il proprio medico curante per capire se il regime alimentare è compatibile con lo stato di salute.

Come funziona la dieta del melone?

Colazione: una macedonia di melone, con uno yogurt bianco, cereali e tè verde.

Spuntino di metà mattina o di metà pomeriggio: una pallina di gelato a questo gusto oppure un bel frullato fresco, accompagnato da qualche mandorla o noce.

Pranzo: carboidrati integrali, puntando su pasta, riso o pane, da accompagnare a verdura di stagione grigliata e condita con un filo d’olio.

Cena: prosciutto crudo con cinque fette di melone, scegliendo come contorno un’insalata. La dieta del melone è perfetta anche per chi vuole regalarsi una tintarella perfetta perché è ricco di betacarotene, una sostanza che stimola la produzione di melanina. In ogni caso prima di iniziare la dieta . sempre meglio consultare il proprio medico curante per capire se il regime alimentare è compatibile con lo stato di salute.