Positiva al Covid scappa dopo aver partorito

Cronaca

Una donna di Palermo, positiva al Covid è scappata dopo aver partorito. Era ricoverata nel reparto di ostetricia dell'ospedale Cervello di Palermo. Dalle prime testimonianze, non è ancora chiaro se ad aiutarla sia stato il marito, eludendo la sorveglianza. Secondo alcune testimonianze la donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una no Vax. Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna è fuggita lasciando il neonato in ospedale. Indagini in corso da parte dei Carabinieri

