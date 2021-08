Appuntamenti Racalmuto

Racalmuto, le Vie dell'acqua per Le Notti di BCsicilia Racalmuto, le Vie dell'acqua per Le Notti di BCsicilia

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà domenica 1 agosto 2021 una passeggiata lungo le Vie dell’acqua di Racalmuto nell’ambiente arabo del Vallone del Raffu. La visita sarà guidata da Angelo Cutaia. L’appuntamento è previsto alle ore 17,30 in Zona Guardia Xusera. L’iniziativa è organizzato da BCsicilia in collaborazione con la Regalpetraviaggi. Per informazioni: Tel. 3395949184

