Irma Testa ko in semifinale, Ã¨ bronzo nel pugilato

TOKYO (GIAPPONE) - Medaglia di bronzo per Irma Testa nel torneo di pugilato, categoria 54-57 kg. In semifinale l’azzurra è stata sconfitta 4-1 ai punti dalla filippina Neshty Petecio. ’’Questa medaglia ha un grande significato, è importante, ci sono anni di lavoro e sacrifici alle spalle - ha dichiarato Testa - Negli ultimi anni ho cercato di non sbagliare niente, di non lasciare nulla al caso, e penso di averlo fatto. Non è bastato, magari serve altro tempo, non lo so. Penso di avere fatto tutto quasi perfetto. Parigi? Mancano ancora tanti anni, adesso voglio gioire di questa medaglia, tornando a casa penseremo al futuro’’ ha detto l’atleta campana, che entra nella storia per essere la prima donna a vincere una medaglia nel pugilato.’’Prima non avevo realizzato bene, raggiunta la semifinale pensi alla finale - ha spiegato Testa - Non ho gioito davvero tanto, adesso voglio realizzare di aver vinto questa medaglia che rappresenta troppo, tantissimo. Dedica? A tutti quelli che mi sono stato vicini, al mio maestro che sa davvero cosa abbiamo passato’’.

