Mangiare fuori e dieta: ecco cosa scegliere per non ingrassare

Nonostante il Covid si è tornati alla socialità e alle cene fuori soprattutto in vacanza ma cosa mangiare e cosa scegliere per la dieta in vacanza? Come conciliare la vita sociale con la dieta? Andare al ristorante, godere della compagnia di chi ci è vicino e allo stesso tempo avere attenzione a quello che mangiamo senza rovinare gli sforzi fatti e senza lasciarsi andare a cibi che fanno mettere su peso. "E' un errore comune e frustrante 'sentirsi' a dieta - dice la nutrizionista Monica Germani - non bisogna certo evitare di vedere gli amici per non rovinare il regime. Saper gestire i pasti, saper scegliere e saper eventualmente recuperare è parte di un percorso fondamentale di educazione alimentare ed è il vero segreto per restare in forma a lungo termine. Così è possibile divertirsi, fare un aperitivo o andare al ristorante anche stando a dieta. Dunque fondamentale è saper scegliere e saper controllarsi, sbagliato sentirsi psicologicamente a disagio".Ad esempio come aperitivo "light" è possibile scegliere: Cruditè di verdure, pompelmo rosa, parmigiano stagionato. Oppure 2 medaglie di riso con salmone affumicato o altri pesci affumicati, cetriolo. Oppure ad esempio 4 tartine da aperitivo con un cucchiaio raso di formaggio light spalmabile alle erbe senza lattosio (o aggiungete erba cipollina). Se invece facciamo un apericena tanto di moda, si scegliono 4-5 sfiziosità da mettere in un piatto e tra queste sempre del farro o orzo e delle cruditè. Al ristorante invece è consigliato scegliere nel menù i piatti freschi e leggeri a base di carne o di pesce - carpaccio o tartare oppure dei grandi classici come prosciutto e melone o bresaola e rughetta. Contorno di verdure di stagione condite con un cucchiaio di olio extravergine di oliva.Mangiare fuori e dieta: i trucchi per non ingrassareCercare in ogni caso di saltare una portata nel pasto principale, fare porzioni piccole ed evitare i bis: antipasto e primo Secondo e macedonia con gelato Antipasto, secondo e una fettina di focacciaAttenzione al cestino del pane e agli alcolici!Se invece gli eventi sono numerosi è sempre consigliato seguire una dieta di recupero più controllata il giorno successivo al pasto più libero, in modo da bilanciare le calorie introdotte in eccesso.Cosa mangiare e dieta: ecco cosa scegliere per non ingrassareEsempio di alimentazione di recupero:Colazione: un bicchiere di tè e due fette di prosciutto o due cucchiai di ricotta.Metà mattina: una spremuta o un centrifugato di verdurePranzo: g 100 di bresaola e rucola a piacerePomeriggio: uno yogurt greco da g150Pre-cena: g 20 di parmigianoCena: Secondo piatto: filetto di pesce g 150 e cruditè di verduredopo cena: 10 mandorle

Cercare in ogni caso di saltare una portata nel pasto principale, fare porzioni piccole ed evitare i bis:

antipasto e primo

Secondo e macedonia con gelato

Antipasto, secondo e una fettina di focaccia

Attenzione al cestino del pane e agli alcolici!

Se invece gli eventi sono numerosi è sempre consigliato seguire una dieta di recupero più controllata il giorno successivo al pasto più libero, in modo da bilanciare le calorie introdotte in eccesso. Cosa mangiare e dieta: ecco cosa scegliere per non ingrassare

Esempio di alimentazione di recupero:

Colazione: un bicchiere di tè e due fette di prosciutto o due cucchiai di ricotta.

Metà mattina: una spremuta o un centrifugato di verdure

Pranzo: g 100 di bresaola e rucola a piacere

Pomeriggio: uno yogurt greco da g150

Pre-cena: g 20 di parmigiano

Cena: Secondo piatto: filetto di pesce g 150 e cruditè di verdure

dopo cena: 10 mandorle