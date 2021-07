Dieta flessibile: nuovo metodo per dimagrire senza fame

Salute e benessere Dieta

La dieta flessibile è il nuovo metodo per dimagrire e tornare in forma senza fame. Dimentica le diete restrittive e quella sensazione di fame che accomuna tutte le diete… si tratta di un approccio totalmente diverso che permette di ottenere risultati mangiando tutto quello che si desidera. Pizza, hamburger e patatine fritte, gelato, dolci… con i metodi tradizionali per dimagrire tutti questi alimenti definiti spesso “cibi spazzatura” vengono esclusi dall’alimentazione. Con la dieta flessibile, come suggerisce la parola stessa, è possibile invece seguire un regime alimentare flessibile, continuando a mangiare ogni cibo.Ma si può davvero dimagrire mangiando tutto?Scopri come funziona dieta flessibile per dimagrire e come impostarla per raggiungere i tuoi obiettivi.Dieta flessibile: nuovo metodo per dimagrire: cos’è La dieta flessibile è una dieta per dimagrimento in cui è concesso mangiare ogni cibo, tenendo sotto controllo le calorie ed i macronutrienti che si assimilano giornalmente.La dieta flessibile viene infatti anche detta dieta IIFYM, l’acronimo di “If It Fits Your Macros” che tradotto significa “Se Rientra nei tuoi Macros”. Si basa sul concetto fondamentale che ogni giorno bisogna assimilare una certa quantità di macronutrienti a dieta per perdere peso in modo efficace. E’ una dieta contro ogni tipo di privazione alimentare, che permette con il giusto metodo di mangiare tutti i cibi preferiti. Questo non significa che si può seguire una dieta totalmente sbilanciata e mangiare solo cibi grassi. Ma che in un’alimentazione sana e bilanciata, tenendo conto dei macronutrienti assimilati, è possibile inserire anche cibi un pò meno sani. Con la dieta flessibile si può quindi tranquillamente mangiare la pizza il sabato sera, una porzione di patatine fritte o togliersi lo sfizio di un dolce senza sensi di colpa e soprattutto senza ingrassare.Dieta Flessibile, il nuovo metodo per dimagrire e tornare in forma: come funziona La dieta flessibile non è una dieta preimpostata con un menù fisso, ma uno stile alimentare che consente di perdere peso senza inutili privazioni. Un approccio sostenibile alla dieta che è possibile seguire sempre, senza soffrire la fame o avere particolari desideri alimentari repressi. I fattori che rendono difficile seguire la maggior parte delle diete, infatti, sono proprio le privazioni alimentari ed il senso di fame a cui a volte è davvero difficile resistere. La dieta flessibile è una dieta sostenibile nel tempo proprio perché non vieta nessun tipo di cibo, nemmeno i dolci, i fritti ed i grassi in generale. Un approccio scientifico che insegna a mangiare tutto responsabilmente, attraverso il conteggio dei macronutrienti.Dieta flessibile, il nuovo metodo per dimagrire: cosa sono i macronutrienti?I macros o macronutrienti sono le proteine, i grassi e i carboidrati, ovvero tutti quegli alimenti che forniscono energia. Ogni persona in base al proprio fabbisogno deve assumere ogni giorno una certa quantità di macronutrienti nelle giuste percentuali. Proteine, carboidrati e grassi hanno infatti funzioni diverse per il sostentamento del nostro organismo e vanno sempre bilanciati in una sana e corretta alimentazione. Per cominciare la dieta flessibile è sempre consigliato chiedere un parere ad un nutrizionista esperto in materia, per comprendere le proprie esigenze nutrizionali ed impostare la propria dieta.Dieta flessibile: come Calcolare i MacrosCalcolare i macros è abbastanza semplice, basta organizzare per tempo la propria giornata alimentare in modo da non sforare con la quantità di calorie assunte. Pensare quindi in anticipo a cosa mangiare nell’arco della giornata, è fondamentale per rientrare nei propri macros. Il calcolo dei macronutrienti si basa sul fabbisogno calorico giornaliero, tenendo conto che:Le Proteine forniscono 4 kcal per grammoI Carboidrati forniscono 4 kcal per grammoI Grassi hanno un potere calorico di 9 kcal per grammoPer rendere più veloce e preciso il conteggio, è possibile inoltre scaricare delle app per il calcolo dei macronutrienti che rendono ancora più facile e divertente seguire la dieta flessibile.

