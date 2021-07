Selvaggia Lucarelli compleanno a Noto, Biagiarelli: Auguri amore mio

Moda e spettacolo Noto

Selvaggia Lucarelli festeggia il compleanno a Noto in provincia di Siracusa. A dare la notizia è stato Lorenzo Biagiarelli, fidanzato della famosa giornalista. Biagiarelli ha postato sul suo profilo facebook la foto che li ritrae insieme a Noto.”Come forse già saprete, oggi è il compleanno di questa ragazza. Come forse già saprete, è la donna della mia vita. Come forse già saprete, - scrive Lorenzo Biagiarelli nel post pubblicato su Facebook a corredo della foto con la fidanzata Selvaggia - è lei che tollera le mie deviazioni dall’autostrada perché ‘lì si mangia benissimo’, che esce in centro a Noto alle 11 di mattina con 42 gradi perché ‘non possiamo non fare la prima colazione lì’, che ha preso aerei-lattina dentro il monsone perché si fidava di me, che ha dormito con -20 a 4000 metri e le bottiglie di acqua calda sotto le coperte, ma più in generale che non solo condivide, ma anzi sprona, ogni piccola follia che rende la nostra vita speciale da sei compleanni ma alla fine con lei sarebbe speciale pure nel sottoscala.Auguri amore mio”.

