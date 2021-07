Attualità Ragusa

Meteo Ragusa, sindaco attiva Protezione Civile per allerta caldo

Attivato il Presidio Operativo Territoriale della Protezione Civile a Ragusa per pericolosità alta dovuta al rischio incendi. Emanato dal Dipartimento regionale della Protezione Civile il Bollettino n. 42397 relativo allo stato di attenzione presente nel territorio comunale per pericolosità alta dovuta al rischio incendi. A seguito di tale comunicazione il sindaco Peppe Cassì ha attivato il Presidio Territoriale di Protezione Civile per il monitoraggio dei punti critici individuato nel Piano comunale di Protezione civile di Ragusa. Il Presidio Territoriale sarà operativo dalle ore 10,00 del 31 luglio fino a cessata allerta di attenzione.

