31 luglio: allerta rossa per caldo e incendi a Ragusa

Oggi, sabato 31 luglio, allerta rossa per incendi e ondate di calore anche nel territorio di Ragusa. La Protezione civile regionale ha diramato anche per il territorio ragusano l’allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore per l’intera giornata di oggi sabato 31 luglio. Si raccomanda di evitare aree a rischio incendio e, ai soggetti fragili, di non uscire e permanere all’esterno nelle ore più calde della giornata.

