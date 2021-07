Covid Sicilia, Musumeci: ci prepariamo al peggio, non sappiamo più cosa fare

Sicilia Covid

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in un’intervista su SkyTg24 ha affermato di non sapere più come fare per convincere gli over 60 a fare il vaccino Covid. “Speravamo in un aiuto più assiduo da parte dei medici di base per convincere gli over 60 a sottoporsi al vaccino ma ad oggi abbiamo avuto pochi esiti positivi. A malincuore dico che i medici di base collaborano poco. In Sicilia c’è stato un forte aumento di positivi al Covid e non sappiamo più cosa fare. Al momento di positivo abbiamo la grande affluenza di giovani che ogni giorno si recano negli hib per fare il vaccino ma abbiamo anche tantissimi nuovi casi”. L'81% del personale scolastico è ormai vaccinato".

