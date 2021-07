Sicilia Covid

Covid Sicilia, 724 nuovi positivi: zero a Ragusa

Sono 724 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.233 tamponi processati nell'isola. L'incidenza sale ancora fino quasi al 5,5%. L'isola oggi è terza per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Veneto e Lazio. Gli attuali positivi sono 9.945 con un aumento di altri 520 casi. I guariti sono 200 mentre nelle ultime 24 ore si registrano 4 nuove vittime esattamente come ieri e il totale dei decessi sale a 6.043. Sul fronte ospedaliero sono adesso 298 i ricoverati, 2 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 30 i ricoverati, uno in più. Questi i dati dei contagi per provincia: Palermo 177, Messina 141, Catania 112, Agrigento 94, Caltanissetta 88, Trapani 73, Siracusa 29, Enna 10. Ragusa zero.

