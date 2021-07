Sicilia Catania

Aeroporto di Catania chiuso per incendi: voli dirottati Aeroporto di Catania chiuso per incendi: voli dirottati

Catania -A causa dei forti incendi che stanno interessando le zone limitrofe allo scalo aeroportuale, l'Aeroporto di Catania si trova costretto a sospendere tutte le operazioni di volo per permettere l'intervento del nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco. Questo provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza.

Catania -A causa dei forti incendi che stanno interessando le zone limitrofe allo scalo aeroportuale, l'Aeroporto di Catania si trova costretto a sospendere tutte le operazioni di volo per permettere l'intervento del nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco. Questo provocherà inevitabilmente ritardi e possibili dirottamenti sui voli in arrivo e in partenza.