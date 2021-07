Italia Covid

In Italia 6.619 nuovi contagiati e 18 decessi, salgono i ricoveri In Italia 6.619 nuovi contagiati e 18 decessi, salgono i ricoveri

ROMA - Numeri ancora in salita per quanto riguarda il contagio da covid-19 in Italia. Secondo il ministero della Salute, nel quotidiano bollettino, i nuovi positivi sono 6.619, con un incremento, rispetto alle 24 ore precedenti, pari a 448, ma con un numero di tamponi effettuati decisamente superiori, 247.486 e che produce un tasso di positività che si attesta sul 2,67%. Quasi stabili i decessi 18 (ieri erano stati 19). I guariti sono 2.117, gli attualmente positivi salgono a 82.962 con un incremento di 4.478. Nuova significativa crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ricoverati in 1.812, +82 rispetto a ieri; più contenuta la salita nelle terapie intensive, dove si trovano attualmente 201 degenti (+7) con 20 nuovi ingressi.In 80.949 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (1.046), seguita da Lazio (845) e Sicilia (724).

ROMA - Numeri ancora in salita per quanto riguarda il contagio da covid-19 in Italia. Secondo il ministero della Salute, nel quotidiano bollettino, i nuovi positivi sono 6.619, con un incremento, rispetto alle 24 ore precedenti, pari a 448, ma con un numero di tamponi effettuati decisamente superiori, 247.486 e che produce un tasso di positività che si attesta sul 2,67%. Quasi stabili i decessi 18 (ieri erano stati 19). I guariti sono 2.117, gli attualmente positivi salgono a 82.962 con un incremento di 4.478. Nuova significativa crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, dove oggi sono ricoverati in 1.812, +82 rispetto a ieri; più contenuta la salita nelle terapie intensive, dove si trovano attualmente 201 degenti (+7) con 20 nuovi ingressi. In 80.949 si trovano in isolamento domiciliare. La regione dove si registra il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (1.046), seguita da Lazio (845) e Sicilia (724).