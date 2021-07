Tolleranza zero a Scicli: chi sporca finisce su facebook

Attualità Scicli

Tolleranza zero, il Comune di Scicli pubblicherà le foto di chi sporca il territorio. Parte oggi la campagna di pubblicazione da parte del Comune delle foto di videosorveglianza sulle discariche abusive. Tolleranza zero. Il Comune di Scicli da oggi pubblicherà le foto riprese dalle telecamere di videosorveglianza poste a presidio dei siti in cui sorgono discariche abusive. Il numero di multe e sanzioni nei confronti di chi abbandona rifiuti è aumentato in maniera sensibile nelle ultime settimane. Scicli, le borgate e le campagne sono presidiate da un sistema di telecamere, la cui collocazione viene di continuo variata, per scoprire chi conferisce in maniera illegale i rifiuti, e fra questi gli ingombranti.Da oggi in poi sul profilo Facebook dell’ente saranno pubblicate le foto di chi sporca. Una misura estrema ma necessaria.

