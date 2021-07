Attualità Protezione Civile

Allerta rossa in Sicilia: forte caldo e rischio incendi anche a Ragusa

Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi 30 luglio un’allerta rossa per rischio elevato di incendi e ondate di calore. In particolare la Protezione Civile annuncia un’allerta rossa per forti ondate di calore in tutta l’isola ad eccezione di Messina e Agrigento dove l’allerta è arancione. Il caldo con temperature oltre i 40 gradi ed il vento aumentano il rischio di incendi. Diversi gli incendi registrati in Sicilia in questi giorni. Dopo Enna il fuoco ha messo in ginocchio la provincia di Palermo, con la cenere arrivata anche in centro. Le fiamme hanno bruciato Monte Pizzuta a Piana degli Albanesi dove il sindaco Rosario Petta intorno alle 23 ha ordinato l'evacuazione da tutte le abitazioni in prossimità della montagna. A fuoco la riserva naturale orientata. In fiamme anche "Portella della Ginestra, luogo simbolo delle lotte dei lavoratori, dove si festeggia il primo maggio fin dai tempi di Nicola Barbato. Nel palermitano bruciata la vegetazione a Caccamo, Valledolmo, Borgetto, Palazzo Adriano, Prizzi, Monreale, Bagheria, Partinico, Casteldaccia, ma anche nei pressi dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo tra gli svincoli di via Belgio e Tommaso Natale. Allarme in serata a Messina dove sono state impegnate 9 squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme nelle colline fra Catarratti, Camaro, complesso Mito e Pistunina.

