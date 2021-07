Salute e benessere Diete

Dieta senza lievito, intolleranza e sintomi: cosa mangiare e cosa no. La dieta senza lieviti è una dieta che aiuta ad eliminare i fastidiosi disturbi gastrointestinali, tipici sintomi di una intolleranza al lievito. I sintomi principali di una intolleranza al lievito sono: pancia gonfia o sensazione di pesantezza addominale. Si è soliti in questi casi parlare di intolleranza al lievito, ma occorre fare dei distinguo ben precisi, anche perché questa diagnosi è piuttosto controversa nel mondo medico-scientifico.Dieta senza lievito: sintomi di intolleranza al lievitoComunemente una proliferazione di funghi a livello intestinale comporta, in alcuni individui, gonfiore addominale, flatulenza, diarrea (o stipsi), nausea e vomito. Più di rado possono svilupparsi cefalea, dolori articolari, orticaria, rinite, stanchezza ingiustificata, nervosismo. Non va dimenticata poi l’infezione da Candida albicans che conosciamo come mughetto e può svilupparsi nel cavo orale o nell’area genitale. Anche questa condizione può trovare giovamento da una dieta senza lievito.Dieta senza lievito: cosa mangiare e cosa noPrima di cominciare una dieta senza lievito è sempre raccomandato chiedere il parere del proprio medico o ad uno specialista dietista o nutrizionista. Il rischio del fai-da-te è quello di eliminare i carboidrati con un pericoloso scompenso energetico, oppure di introdurre cibi apparentemente innocui (come la frutta), che in realtà sono ricchi di zucchero. Una dieta equilibrata deve comprendere 2 pasti principali, la colazione e due spuntini, in modo da permettere un costante senso di sazietà, ed evitare abbuffate che possono aumentare la sintomatologia.Dieta senza lievito: esempio menùColazione: latte di riso o tè verde con fette biscottate o cereali al risoSpuntino: grissini o crakersPranzo: risotto al pesto, trancio di salmone ed insalata condita con limone o aceto di meleSpuntino: come la mattinaCena: bistecca di manzo, verdure, 50 grammi di pane azimo.Dieta senza lievito: cosa mangiarePer eliminare i sintomi dell’intolleranza al lievito occorre depurare l’organismo per almeno un paio di mesi, ma già dopo 2 settimane, in caso di miglioramento, è possibile reinserire nella dieta alcuni cibi come le patate, frutta non eccessivamente zuccherina e volendo anche qualche prodotto di panificazione, come la pizza. In tal caso però non in abbondanza e non più di una volta a settimana, preferendo quella realizzata in casa con lievito naturale e a lenta lievitazione. A poco a poco si potranno reintrodurre tutti gli altri alimenti. La dieta per l’intolleranza al lievito è e deve essere transitoria. Si tratta di una dieta che aiuta a ridurre i fastidiosi disturbi gastrointestinali.

