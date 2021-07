Assegno unico alle famiglie: assegno per ogni figlio in base ad Isee

Italia Roma

L’assegno unico universale alle famiglie per ogni figlio ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera nel decreto legge ponte. Il decreto legge ponte anticipa a quest’anno, a partire da luglio, l’assegno unico universale per i figli minori, strumento che entrerà a regime nel 2022. I voti a favore sono stati 392, 29 gli astenuti. Il decreto riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, alle famiglie che non abbiano diritto all’Assegno al nucleo familiare, un assegno per ciascun figlio minore che varierà a secondo del numero dei figli e dell’Isee. Lo strumento consentirà a circa due milioni di famiglie di ottenere un sostegno mensile per i figli minorenni.Assegno unico universale per ogni figlio: modulato in base ai figli e all’IseeLe famiglie che invece già godono dell’Assegno al nucleo familiare continueranno a percepirlo in attesa che vengano emanati i decreti attuativi della riforma dell’assegno unico, strumento che partirà dal 2022. Il decreto ponte prevede un assegno pieno per le famiglie sotto i 7.000 euro di reddito, i cosiddetti incapienti, pari a 167 euro per un figlio (incrementato del 30% dal terzo figlio); tale sostegno scende con il crescere del reddito del nucleo in modo tale che per le famiglie che guadagnano tra i 40.000 e i 50.000 euro esso ammonta a 30 euro fino a due figli e a 40 se i figli sono tre o di più . Oltre i 50 mila euro di reddito non è previsto alcun assegno.Assegno unico universale per ogni figlio, Bonetti: a 50% minori 135 o 167 euro al mese da assegno unico«Da oggi Inps comincia a pagare i primi assegni, sono 6.000 quelli che verranno effettuati oggi ma si arriverà alla corresponsione dei primi 415mila assegni entro la fine della settimana. Accanto a questi ci sono gli assegni al nucleo familiare che da questo mese verranno maggiorati. Quasi il 50% dei minori, ci fa sapere Istat, riceverà un assegno tra i 135 e i 167 euro al mese o maggiorato se i minori sono almeno tre. Questa riforma attiverà un processo rivoluzionario». Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.Inps: al via campagna informazione«Fa bene alla crescita. Di tuo figlio, dell'Italia». È questo il messaggio con cui Inps sta informando gli italiani sull'assegno temporaneo. L'assegno temporaneo, ricorda l’istituto di previdenza, riguarda lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti e pensionati da lavoro autonomo. La campagna di informazione prevede spot radio, annunci stampa sul web, social e uno spot TV.

