Asteroide a 7 milioni di chilometri dalla Terra: il 31 luglio

Sabato 31 luglio un asteroide passerà a 7 milioni di chilometri dalla Terra. Un’asteroide passerà a 7 milioni di chilometri dalla Terra. Il passaggio dell’asteroide è previsto dagli studiosi per sabato 31 luglio. Il passaggio della roccia spaziale è stata segnalata dal dipartimento della NASA che monitora le rocce spaziali dal diametro maggiore di 150 metri che si avvicinano alla Terra: si chiama Center for Near Earth Object Studies e tiene traccia delle attività di questi asteroidi quando passano entro i 7,5 milioni di km dal nostro pianeta. In questo caso si tratta 2019 YMs che il 31 luglio sfreccerà a 6.873.000 chilometri dalla Terrà, quasi 18 volte la distanza fra la Terra e Luna.

