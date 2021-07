Cucina Ricette

Marmellata di melone: ricetta siciliana

La marmellata di melone fatta in casa è facile da preparare. La ricetta siciliana per preparare la marmellata di melone che elenchiamo di seguito è molto semplice da preparare e gustosissima da mangiare soprattutto in estate, periodo in cui il melone è sempre presente nelle tavole.

Marmellata di melone, ricetta siciliana: ingredienti

600 g di polpa di melone

300 g di zucchero

2 limoni

Marmellata di melone, ricetta siciliana: preparazione

Per prima cosa bisogna tagliare il melone ed eliminare i semi e la scorza. Poi tagliate il melone a pezzettini e versateli in una con lo zucchero ed il succo dei 2 limoni. Accendete il gas e fate cuocere a fuoco basso per 30 minuti mescolando di tanto in tanto. Quando la marmellata di melone inizierà a diventare consistente fare la prova del piattino, versare un paio di gocce di marmellata su un piattino, inclinarlo e se scende piano piano significa che la marmellata è pronta. Versare la marmellata calda nei vasetti sterilizzati in forno o a microonde, chiudere con tappi nuovi e capovolgerli a testa in giù fino a raffreddamento per creare il sottovuoto.