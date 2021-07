Mappe turistiche nel centro storico di Modica

Attualità Modica

Mappe turistiche in 9 punti strategici del centro storico di Modica. Una mappa turistica dei principali percorsi pedonali è stata inserita in 9 punti diversi del centro storico partendo dal Piazzale Falcone Borsellino (punto di ingresso della città) fino a Piazza Corrado Rizzone ed in diversi punti di Corso Umberto I. Nella mappa sono evidenziati, oltre i percorsi pedonali, anche le chiese i monumenti ed i musei visitabili. Le indicazioni si trovano sul retro dei punti che contengono le principali direzioni stradali. “Più volte i turisti ci avevano richiesto maggiore chiarezza nelle indicazioni – commenta il Sindaco – adesso, grazie a questo piccolo ma utilissimo accorgimento, speriamo di aver reso un servizio utile a coloro che vengono a visitare la nostra Città”.

