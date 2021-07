Sport Tokyo

Pellegrini 7^ in finale nei 200: Sono contenta Pellegrini 7^ in finale nei 200: Sono contenta

TOKYO (GIAPPONE) - Settimo posto per Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero femminili ai Giochi di Tokyo. L’azzurra ha nuotato in 1’55″91. Oro all’australiana Ariarne Titmus in 53″50, argento all’atleta di Hong Kong Siobhan Bernadette Haughey (1’53″92), bronzo alla nuotatrice canadese Penny Oleksiak (1’54″70). ’’Sono molto contenta, è stato un bel viaggio, anni e anni di bracciate, ma è stato bello - ha dichiarato Pellegrini - Oggi non voglio piangere, mi sono goduta la finale dall’inizio alla fine e sono contante anche del tempo, il mio miglior stagionale. E’ stato un bel viaggio, dall’inizio alla fine. E’ la mia ultima finale olimpica, il mio ultimo 200 a livello internazionale ed è giusto così, tra qualche giorno farò 33 anni e penso sia il momento più giusto.Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno tifato e chi si è alzato anche questa notte. Sono veramente fiera di essere stata capitana in questi ultimi mesi, sono cosciente di lasciare una squadra che non è mai stata così forte. Ci sarà un bel nuoto nei prossimi anni’’.

