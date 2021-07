Niccolò Fabi a Noto

Moda e spettacolo Noto

Niccolò Fabi, prosegue il viaggio live che per tutta l’estate lo vede protagonista sui palchi di alcune tra le location più prestigiose della nostra penisola e ad agosto arriverà in SICILIA per 2 appuntamenti live: domenica 15 AGOSTO al Colonnato dei Domenicani di LINGUAGLOSSA (CT) e lunedì 16 AGOSTO alla Scalinata della Cattedrale di NOTO (SR). Centrale durante il live la voglia di offrire al pubblico un’occasione per poter rivivere qualcosa che nell’ultimo anno è profondamente mancato: la gioia di un concerto, la possibilità di godere di quella magia che, anche solo per un paio di ore, è capace di allontanare i pesi della vita quotidiana.Una ripresa essenziale non solo per gli spettatori, ma anche per tutti i tecnici e i musicisti che durante la pandemia hanno dovuto mettere in pausa la propria vita lavorativa, senza avere alternative, e che adesso – nonostante le limitazioni – sono tutti protagonisti essenziali dell’estivo viaggio live del cantautore romano.Lo spettacolo è una vera e propria esperienza in cui immergersi totalmente, lasciandosi trasportare da 2 ore ininterrotte di musica. Un movimento continuo in cui le parole e il suono si mescolano andando a creare una condizione “spirituale” ed “emotiva” che avvicina musicisti e pubblico, creando un virtuale abbraccio collettivo.Un viaggio tra i sentimenti con cui Niccolò Fabi, muovendosi con totale libertà artistica libero da schemi e generi di appartenenza, mette in scena le verità raccontante attraverso le sue canzoni: un crescendo continuo di emozioni che passa attraverso i racconti di brani come “Evaporare”, “Una somma di piccole cose”, “Filosofia Agricola”, “Elementare”, fino ad arrivare a “Una buona idea”, “Diventi Inventi”, “Il negozio di antiquariato”, e “Lasciarsi un giorno a Roma… solo per citarne alcune. Non mancano momenti di leggerezza e di forte coinvolgimento musicale grazie agli ottimi musicisti di cui Niccolò si circonda. Oltre ai cantautori Roberto Angelini, Pier Cortese e Alberto Bianco, per cui Niccolò diventa a sua volta musicista, in un momento centrale del concerto, troviamo alla batteria Filippo Cornaglia e alle tastiere Daniele "Mr Coffee" Rossi.

