Green Pass, Mariastella Gelmini: E' scelta di libertÃ 

Italia Roma

Green Pass, Mariastella Gelmini: E' scelta di libertà Green Pass, Mariastella Gelmini: E' scelta di libertà

ROMA - ’’Riscontriamo un fatto, senza una vaccinazione estesa rischiamo di tornare a chiudere il Paese. Ci sono dati inconfutabili, il virus sta tornando a colpire il Paese, ma dove ci sono i vaccinati non aumentano ricoveri e terapie intensive. Questo è un elemento dal quale non possiamo prescindere, la scelta del green pass è una scelta di libertà. Se vogliamo difendere la libertà occorre la fiducia nella scienza, solo così eviteremo l’emergenza sanitaria e non andremo ad aggravare la situazione economica’’. A dirlo Mariastella Gelmini ministra per gli affari regionali e le autonomie ospite a Tg2 Post. ’’L’80% degli insegnanti - aggiunge - ha fatto una dose, mi auguro che non sia necessario l’obbligo vaccinale, credo che sia importante l’informazione, il coinvolgimento delle persone e la consapevolezza che nessuno ha nostalgia della didattica a distanza.Dobbiamo tornare alla didattica in presenza, garantire la riapertura in sicurezza

ROMA - ’’Riscontriamo un fatto, senza una vaccinazione estesa rischiamo di tornare a chiudere il Paese. Ci sono dati inconfutabili, il virus sta tornando a colpire il Paese, ma dove ci sono i vaccinati non aumentano ricoveri e terapie intensive. Questo è un elemento dal quale non possiamo prescindere, la scelta del green pass è una scelta di libertà. Se vogliamo difendere la libertà occorre la fiducia nella scienza, solo così eviteremo l’emergenza sanitaria e non andremo ad aggravare la situazione economica’’. A dirlo Mariastella Gelmini ministra per gli affari regionali e le autonomie ospite a Tg2 Post. ’’L’80% degli insegnanti - aggiunge - ha fatto una dose, mi auguro che non sia necessario l’obbligo vaccinale, credo che sia importante l’informazione, il coinvolgimento delle persone e la consapevolezza che nessuno ha nostalgia della didattica a distanza. Dobbiamo tornare alla didattica in presenza, garantire la riapertura in sicurezza