Incendio al Centro Comunale Raccolta rifiuti di Comiso

Cronaca Comiso

Incendio al Centro Comunale Raccolta rifiuti, nel primo pomeriggio di mercoledi 28 luglio. Le fiamme, fortunatamente, non hanno lambito zone fuori dall’area. Dichiarazioni dell’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria. “Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 luglio, l’area destinata ai residui di potatura ha preso fuoco – spiega l’assessore- . Sul posto sono intervenute alcune squadre di Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno quasi del tutto sedato l’incendio verso le 17.00. la colonna di fumo che si è alzata , fortunatamente non ha interessato l’abitato grazie al vento contrario e le fiamme non hanno lambito zone abitate. Il tutto infatti, è rimasto circoscritto all’interno del centro di raccolta.Sono state avviate le indagini e, grazie al sistema di video sorveglianza, si potrà fare una valutazione sulla natura dell’incendio”.

