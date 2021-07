Ragusa, scadenze tassa rifiuti (Tari) 2021

Economia Ragusa

Il Comune di Ragusa informa i contribuenti che per l'anno 2021 sono state fissate le seguenti scadenze per il pagamento dell'acconto TARI:Scadenza prima rata: 31/05/2021Scadenza seconda rata: 31/07/2021Scadenza terza rata: 30/09/2021Risulta quindi, al 31 luglio, in corso di scadenza la seconda rata.L'Ufficio Tributi, come di consueto, ha inviato gli avvisi di pagamento. In caso di smarrimento è possibile richiedere espressamente un duplicato all'indirizzo: ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.itIn alternativa è attivo il SERVIZIO LINKMATE, sul sito web del Comune di Ragusa: comodo, pratico e accessibile h24, offre la possibilità di scaricare il bollettino.

