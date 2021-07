Dal mondo Tokyo

Covid, boom di contagi a Tokyo: 2.848 positivi in 24 ore

Boom di contagi di coronavirus a Tokyo mentre sono in corso le Olimpiadi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.848 nuovi casi. Sale così a oltre 200.000 il totale delle persone di Tokyo che hanno contratto il virus da inizio pandemia. Con i nuovi casi che salgono a livelli senza precedenti, i residenti della capitale corrono un rischio maggiore di contrarre l'infezione ora più che in qualsiasi momento dall'inizio della pandemia, ha affermato Koji Wada, professore di sanità pubblica presso l'Università internazionale della salute e del benessere e membro del comitato consultivo sul coronavirus del ministero della salute. "Eppure, le persone escono, fanno shopping e si incontrano con gli amici come se la città non fosse in uno stato di emergenza", ha detto Wada al Japan Times. "I funzionari pubblici a Tokyo e in tutto il paese devono parlare in modo più chiaro, ma il messaggio non arriva a causa delle Olimpiadi".Gli esperti di salute hanno avvertito l'amministrazione metropolitana che a questo ritmo si potrebbe raggiungere un picco il 3 agosto, mentre sono ancora in corso i Giochi olimpici. Lo stato d'emergenza imposto a Tokyo per la pandemia dura fino al 22 agosto, mentre le Olimpiadi si concluderanno l'8 agosto. Il numero di pazienti con sintomi gravi a Tokyo è in costante crescita, arrivando lunedì a 78, rispetto ai 60 della settimana prima. La cifra può sembrare bassa rispetto a quando ha superato i 150 alla fine di gennaio, ma il tasso di occupazione dei letti per i pazienti con sintomi gravi nella capitale era del 56,2% a partire da sabato, al di sopra del 50% che il governo centrale ritiene essere la Fase 4 - il punto più alto su una scala a quattro livelli- che chiede alla prefettura di agire immediatamente per prevenire il collasso del sistema sanitario.I Giochi di Tokyo sono iniziati ufficialmente venerdì tra preoccupazioni e critiche per la loro sicurezza. A quasi tutti gli spettatori è stato vietato di partecipare di persona agli eventi competitivi per evitare che il virus si diffondesse tra i fan. Domenica, il primo ministro Yoshihide Suga e il governatore di Tokyo Yuriko Koike si sono incontrati per un'ora presso l'ufficio del primo ministro per scambiare opinioni sui Giochi e sulla situazione del virus. "Dobbiamo imporre misure più efficaci", ha detto Koike ai giornalisti dopo l'incontro. “Abbiamo anche scambiato opinioni su come ripristinare la vita delle persone prevenendo la diffusione dei contagi. Abbiamo anche concordato che le Olimpiadi di Tokyo stanno andando molto bene".Nuovi casi stanno aumentando nelle prefetture limitrofe della capitale, con 560 a Kanagawa, 449 a Saitama e 509 a Chiba lunedì. I funzionari hanno anche riferito di 116 nella prefettura di Okinawa e 137 a Hokkaido, con quest'ultimo dove si svolgeranno le maratone olimpiche e altre competizioni.

