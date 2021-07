Gelo di melone Cantalupo: ricetta facile

Cucina Ricette

Il gelo di melone Cantalupo è una ricetta facile ed ideale in estate. Il gelo di melone Cantalupo è facile da preparare e fantastico da portare a tavola dopo una cena con amici. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara il gelo di melone Cantalupo.Ingredienti: gelo di melone Cantalupo:500 ml di succo di melone Cantalupo (o polpa, per un gelo più rustico)40 g di amido di mais50-100 g di zucchero (in base alla dolcezza del melone)granella di pistacchio q.bGelo di melone Cantalupo: preparazionePer prima cosa bisogna tagliare a metà il melone Cantalupo. Poi elimina i semi con un cucchiaio e taglia a pezzetti la polpa, rimuovendo la buccia. Frulla la polpa in un mixer o un frullatore capiente, oppure passala con il passaverdure. Filtra quindi la polpa frullata attraverso un colino a maglie strette, in modo da ricavare 500 ml di succo. Se invece preferisci sentire di più la polpa, puoi utilizzare direttamente 500 g di polpa frullata. Una volta ottenuto il succo (o la polpa frullata finemente), trasferiscilo in una casseruola e scioglici dentro 40 g di amido di mais e lo zucchero, la cui dose può variare in base alla dolcezza del frutto, perciò potrai metterne solo 50 g oppure 100 g. In ogni caso ti consiglio di zuccherarlo poco per volta, assaggiando in continuazione fino a raggiungere il grado di dolcezza desiderato.Trasferisci la casseruola su fuoco basso e porta il liquido ad ebollizione, lasciandolo cuocere per 3-4 minuti da quando avrà iniziato a bollire o comunque fino a quando si sarà addensato. Infine spegni il fuoco e lascia intiepidire leggermente il composto, poi distribuiscilo in 4 coppette o 4 pirottini e lascialo raffreddare prima a temperatura ambiente e successivamente in frigorifero per almeno 2 ore prima di servirlo in tavola. (Fonte e foto piccole ricette)

