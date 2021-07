Cronaca Maltempo

Maltempo, violenta grandinata in autostrada: auto distrutte VIDEO

A causa della violenta grandinata che si è abbattuta sull'Emilia alle 16.10 circa di ieri è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola (Piacenza), in direzione Milano, per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso. La grandine ha provocato danni a centinaia di veicoli in transito. Sono intervenuti la Polizia Stradale e il personale della Direzione 2/o Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Danni per il vento si sono registrati a Fidenza, dove sono volate le tegole di diverse abitazioni e alcuni stabili sono stati scoperchiati. Nel Modenese due persone sono rimaste ferite: erano a bordo di un furgone, colpito da un albero caduto.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa