Attualità Ragusa

Metroferrovia Stazione Centrale: affidato servizio indagini geognostiche Metroferrovia Stazione Centrale: affidato servizio indagini geognostiche

Affidato il servizio per l’esecuzione di indagini geognostiche relative all'intervento “Metroferrovia Stazione Centrale - opere di connessione al tessuto urbano”. Con determinazione n.649 del Settore IV – Gestione del territorio infrastrutture, è stato affidato il servizio per l’esecuzione di indagini geognostiche relative all'intervento “Metroferrovia Stazione Centrale - opere di connessione al tessuto urbano”. Il servizio è stato affidato alla Geo Services Trivellazioni e Sondaggi S.R.L. per l’importo pari a € 8.986,46 al netto del ribasso del 25,01% sull’importo a base d’asta di € 11.983,55 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 1.130,23.

