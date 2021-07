Covid Ragusa, 1107 positivi: i dati dei Comuni

Attualità Ragusa

Positivi al virus Covid 19 ancora in forte aumento in provincia di Ragusa. Secondo i dati diffusi oggi, 27 luglio, dal bollettino Asp di Ragusa in totale i positivi sono 1107 di cui 1068 in isolamento domiciliare, 33 ricoverati e 6 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ma vediamo nel dettaglio i positivi nei vari Comuni della provincia di Ragusa:10 Acate19 (+2) Chiaramonte Gulfi97 (-1) Comiso7 (+1) Giarratana15 Ispica82 (+7) Modica1 Monterosso105 (+2) Pozzallo208 (+15) Ragusa130 (+3) Santa Croce Camerina84 (+10) Scicli310 (+9) Vittoria

