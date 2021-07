Avis Mare 2021: come prenotare per donazione sangue

Attualità Ragusa

L’Avis mare 2021 avrà inizio martedì 3 agosto e proseguirà tutti i martedì, giovedì e sabato fino al 31 agosto dalle ore 8 alle ore 12. L’autoemoteca stazionerà in via delle Ondine 6 (palazzo supermercato md) di fronte alla nuova sede Avis presso la quale sarà operativo, speriamo in tempi brevi, il nuovo centro di raccolta fisso. Nelle more di ottenere l’accreditamento dall’assessorato regionale per la sanità utilizzeremo i nuovi locali solamente come supporto alle attività dell’autoemoteca presso la quale , speriamo per l’ultimo anno, avverrà la donazione di sangue intero. Sarà possibile prenotare la donazione in autoemoteca telefonando a Ragusa 0932-623722 dalle 7.30 alle 13.30. Saranno ben accetti anche i non prenotati compatibilmente al numero dei donatori presenti in attesa di donare.Vi aspettiamo numerosi pregandovi di regalarci 10 minuti della vostra vacanza per salvare una vita! non rimandate a settembre la vostra donazione!

