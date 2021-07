Sport Ragusa

Comiso, sport da combattimento: Jonathan Invernino campione mondiale Afso

Grande trionfo per il pupillo della scuola Corifeo Combat Gym Comiso. Jonathan Invernino, infatti, è il nuovo campione mondiale Afso, 65 kg, nella specialità K1 rules. Un risultato straordinario per l’atleta ibleo allenato dal maestro Angelo Corifeo, preparatore di alto livello con riconoscimenti sportivi di spessore internazionale, risultato che è arrivato sabato scorso allo stadio Gurrera di Sciacca dove si è tenuto il match in questione. Invernino ha avuto la meglio sul campione tedesco Dennis Haddad, imbattuto da tre anni. Ad esprimere soddisfazione per lo speciale successo anche il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “Non avevamo dubbi sulle doti di Invernino e su quelle del suo maestro Corifeo – spiega – anche se non era facile avere ragione di un osso duro come il tedesco. Infatti, il combattimento è risultato molto complesso anche se il campione comisano ha preso, colpo dopo colpo, le misure al suo avversario, riuscendo a bloccarlo e poi costringendolo metaforicamente alle corde”.Ma come è andato il match? Entrambi da subito hanno dato vita a un incontro spettacolare, portando a segno micidiali combinazioni in cui man mano si è visto crescere un numero maggiore di colpi precisi e distruttivi a favore di Invernino. Quest’ultimo, sfruttando nel modo migliore alcuni micidiali calci bassi, ha creato parecchi problemi alla gamba di Haddad mettendo successivamente kappaò il suo avversario. “Davvero un risultato grandissimo – conclude Cassisi – che conferma la bontà del lavoro svolto dal maestro Corifeo e dal suo atleta. Un lavoro che, come si vede, ha consentito di tagliare traguardi di portata mondiale e che proietta Invernino tra i migliori atleti della sua generazione almeno per quanto riguarda il futuro prossimo”.

