Dieta dell'ultimo minuto, anguria per perdere una taglia: esempio menù

La dieta dell’ultimo minuto con l’anguria per perdere una taglia si basa sul consumo principale di questo frutto tipico dell’estate ed ideale nelle giornate più calde poiché può essere un valido aiuto per reidratarci. L’anguria è infatti un frutto composto per il 95.3% del suo peso da acqua. Le vitamine presenti in questo frutto sono la A(betacarotene), la C, la B1 e la B6, oltre ai minerali come il potassio ed il magnesio, molto utili per sconfiggere la stanchezza dovuta al caldo, e in quantità minori anche calcio, fosforo ed altri oligo elementi essenziali come ferro, zinco e manganese. L’ anguria, inoltre, è perfetta se vuoi perdere quel chilo che ti impedisce di sfoggiare una linea al top. Perché è dolce ma ha pochi zuccheri (3,7 g ogni 100 g) ed in più è priva di grassi quindi è perfetta per la dieta dell’ultimo minuto.La dieta dell’ultimo minuto con l’anguria è una dieta da 1300-1400 calorie che si può da seguire per una settimana. Non richiede grosse rinunce: non manca la pizza (come farne a meno?), c’è la pasta, non devi eliminare il pane: basta tenere sotto controllo le quantità e accompagnare i tuoi piatti sempre con un contorno di verdura e di cocomero! Te lo proponiamo al naturale, nella macedonia, come centrifugato e persino “in insalata”. Dopo una settimana ti sentirai meno gonfia, sarai più snella e avrai fatto un pieno salutare di vitamine e sali minerali. La dieta dell’anguria prevede tre pasti al giorno e due spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio. Per ogni dieta il primo consiglio è sempre lo stesso, quindi anche per la dieta dell’ultimo minuto con l’anguria va prima consultato il proprio medico per valutare se è il caso di seguirla.Dieta dell’ultimo minuto con anguria: esempio settimanale:LunedìColazione: 2 fette biscottate integrali, 1 tazza di tè verde, 1 cucchiaino di mieleSpuntino: macedonia senza zucchero con 100 gr di anguria e frutti rossiPranzo: insalata di cetrioli e verdure miste, 50 gr di pasta integrale con pomodoroMerenda: 1 bicchiere di succo di anguria e cetrioloCena: 130 gr di spigola o altro pesce al forno con spinaci o atra verdura e 40 gr di pane integraleMartedìColazione: 2 fette biscottate integrali, 1 cucchiaino di gelatina di frutta, 1 tazza di tè verdeSpuntino: 1 fettina di anguriaPranzo: 40 gr di pane ai cereali, insalata con lattuga, cetrioli, carote e sedanoMerenda: centrifugato di anguria e cetrioloCena: 120 gr di petto di pollo alla griglia con erbe aromatiche, verdure grigliate, 40 gr di pane integraleMercoledìColazionie: yogurt vegetale, 2 cucchiai di cereali integraliSpuntino: macedonia di anguria e frutta frescaPranzo: verdure grigliate, 1 cucchiaino di olio di oliva, 1 porzione di crema fredda di cetrioli, insalata di cetrioli, sedano e caroteMerenda: frullato di anguria e kiwiCena: 130 gr di insalata di polpo, 40 gr di pane ai cereali, verdure cotteGiovedìColazione: 2 fette biscottate ai cereali, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 cucchiaino di mieleSpuntino: 1 fetta di anguriaPranzo: insalata di radicchio, cetriolo e sedano, 50 gr di farro con crema di verdureMerenda: frullato di anguria e kiwiCena: 120 gr di carne rossa, peperoni arrosto, 1 cucchiaino di olio di oliva, 40 gr di pane ai cerealiVenerdìColazione: 2 fette biscottate ai cereali, 1 cucchiaino di gelatina di frutta, 1 tazza di tè verdeSpuntino: macedonia con anguria e frutta frescaPranzo: 60 gr di riso integrale con carote e zucchine, 1 cucchiaino di olio di olivaMerenda: centrifugato con cetriolo, sedano e caroteCena: 2 uova, 40 gr di pane integrale, verdure lesse, radicchio alla piastraSabatoColazione: 2 cucchiai di cereali integrali, 1 yogurt magroSpuntino: macedonia di frutta di stagione e anguriaPranzo: insalata di carote, sedano, cipolla e ravanelli, 40 gr di pane integrale, 1 cucchiaino di olio di olivaMerenda: centrifugato cn kiwi, cetrioli e menta frescaCena: 120 gr di insalata di pollo con cetriolo, carota e sedano, 40 gr di pane ai cerealiDomenicaColazione: 2 fette biscottate integrali, 1 cucchiaino di gelatina di fruttaSpuntino: 1 fetta di anguriaPranzo: 50 gr di pasta integrale con pomodoro, insalata con rucola, sedano, tarassaco e poco olioMerenda: centrifugato di sedano e caroteCena: 40 gr di pane integrale, cetrioli e 120 gr di tonno al naturale.

Lunedì

Colazione: 2 fette biscottate integrali, 1 tazza di tè verde, 1 cucchiaino di miele

Spuntino: macedonia senza zucchero con 100 gr di anguria e frutti rossi

Pranzo: insalata di cetrioli e verdure miste, 50 gr di pasta integrale con pomodoro

Merenda: 1 bicchiere di succo di anguria e cetriolo

Cena: 130 gr di spigola o altro pesce al forno con spinaci o atra verdura e 40 gr di pane integrale

Martedì

Colazione: 2 fette biscottate integrali, 1 cucchiaino di gelatina di frutta, 1 tazza di tè verde

Spuntino: 1 fettina di anguria

Pranzo: 40 gr di pane ai cereali, insalata con lattuga, cetrioli, carote e sedano

Merenda: centrifugato di anguria e cetriolo

Cena: 120 gr di petto di pollo alla griglia con erbe aromatiche, verdure grigliate, 40 gr di pane integrale Mercoledì

Colazionie: yogurt vegetale, 2 cucchiai di cereali integrali

Spuntino: macedonia di anguria e frutta fresca

Pranzo: verdure grigliate, 1 cucchiaino di olio di oliva, 1 porzione di crema fredda di cetrioli, insalata di cetrioli, sedano e carote

Merenda: frullato di anguria e kiwi

Cena: 130 gr di insalata di polpo, 40 gr di pane ai cereali, verdure cotte

Giovedì

Colazione: 2 fette biscottate ai cereali, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 cucchiaino di miele

Spuntino: 1 fetta di anguria

Pranzo: insalata di radicchio, cetriolo e sedano, 50 gr di farro con crema di verdure

Merenda: frullato di anguria e kiwi

Cena: 120 gr di carne rossa, peperoni arrosto, 1 cucchiaino di olio di oliva, 40 gr di pane ai cereali Venerdì

Colazione: 2 fette biscottate ai cereali, 1 cucchiaino di gelatina di frutta, 1 tazza di tè verde

Spuntino: macedonia con anguria e frutta fresca

Pranzo: 60 gr di riso integrale con carote e zucchine, 1 cucchiaino di olio di oliva

Merenda: centrifugato con cetriolo, sedano e carote

Cena: 2 uova, 40 gr di pane integrale, verdure lesse, radicchio alla piastra

Sabato

Colazione: 2 cucchiai di cereali integrali, 1 yogurt magro

Spuntino: macedonia di frutta di stagione e anguria

Pranzo: insalata di carote, sedano, cipolla e ravanelli, 40 gr di pane integrale, 1 cucchiaino di olio di oliva

Merenda: centrifugato cn kiwi, cetrioli e menta fresca

Cena: 120 gr di insalata di pollo con cetriolo, carota e sedano, 40 gr di pane ai cereali Domenica

Colazione: 2 fette biscottate integrali, 1 cucchiaino di gelatina di frutta

Spuntino: 1 fetta di anguria

Pranzo: 50 gr di pasta integrale con pomodoro, insalata con rucola, sedano, tarassaco e poco olio

Merenda: centrifugato di sedano e carote

Cena: 40 gr di pane integrale, cetrioli e 120 gr di tonno al naturale.