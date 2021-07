Economia Confagricoltura

Antonino Pirrè eletto nel consiglio di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura. Il presidente di Confagricoltura Ragusa è stato eletto dall’assemblea dei soci nel consiglio nazionale di Enapra. Il presidente di Confagricoltura Ragusa, dott. Antonino Pirrè, è stato eletto nel consiglio nazionale di Enapra, l’ente di formazione di Confagricoltura che fornisce una gamma completa di servizi alle imprese agricole e agroalimentari: dall’analisi dei fabbisogni alla ricerca di finanziamenti a supporto della formazione, sino alla progettazione, erogazione e monitoraggio dei risultati. “Porterò all’interno di Enapra – dichiara il neo-consigliere Pirrè –, con entusiasmo e determinazione, gli input che vengono dal territorio, ma con una visione di ampio respiro orientata alla formazione puntuale e di livello degli imprenditori agricoli italiani, nella consapevolezza dell’importanza strategica per la competitività delle imprese di una formazione continua dei suoi operatori, garantita da un network di professionisti, università, enti di ricerca, che assicurano le migliori professionalità”.In questi ultimi mesi, l’ente di formazione di Confagricoltura ha ampliato l’offerta formativa in modalità e-learning. Da quest’anno, inoltre, ha sviluppato una struttura interna, “Confagricoltura Academy”, per potenziare, in tutte le componenti del sistema, il know how sindacale per lo sviluppo organizzativo, la leadership tecnica e la crescita della competitività dell’impresa agricola attraverso i processi di innovazione e digitalizzazione. Il nuovo Catalogo dei corsi è disponibile sul sito www.enapra.it. L’assemblea dei soci ha anche riconfermato alla presidenza Luca Brondelli di Brondello e alla vicepresidenza, Alberto Statti, presidente dell’Ente di Formazione della Confagricoltura della Calabria.I nuovi consiglieri eletti, oltre ad Antonino Pirrè, sono: Alberto Lasagna, direttore di Confagricoltura Pavia, Gianluca Ghini, direttore di Confagricoltura Arezzo, Serafino Casula, direttore di Confagricoltura Cagliari, Francesco Cordopatri, delegato dei Giovani di Confagricoltura – ANGA presso l’Enapra. Confermata anche Rosaria Di Gregorio, Revisore Unico.

