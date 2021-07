Il poeta ragusano Francesco Basile allo XENIA Book Fair Reggio Calabria

Cultura Ragusa

Il poeta ragusano Francesco Basile protagonista allo XENIA Book Fair Reggio Calabria. Sabato 31 luglio alle ore 19,30, nell'ambito della VI edizione della Fiera nazionale del libro XENIA Book Fair di Reggio Calabria, il poeta ragusano Francesco Basile sarà protagonista del Salotto dei Poeti allestito nella suggestiva vetrina del Lungomare Falcomatà, con la silloge “Quarant’anni in versi”. A dialogare con lui sarà il giornalista Giovanni Criscione. Il musicista paraguaiano Raúl Martín Hebein introdurrà e accompagnerà con le note della sua chitarra la lettura dei brani tratti del libro. Interverrà, inoltre, Tiziana De Simone coordinatrice di Emergency in Calabria e del gruppo dei volontari di Catanzaro. “Quarant’anni in versi” (ed. Kimerik, Patti, 2020), è stato presentato per la prima volta nell'edizione 2020 della rassegna “Autori & Libri” di Sampieri e a seguire a Siracusa (MOON) e a Roma (Teatro Arciliuto). Il testo si caratterizza soprattutto per i suoi versi d'impegno civile, in perfetta sintonia con il tema scelto quest'anno dal Xenia Book Fair: l’“accoglienza”, intesa come argine, anche culturale, alla barbarie del razzismo ma anche alla chiusura solipsistica all'interno dei propri confini, tanto geografici quanto mentali.Basile, viaggiando a ritroso nel tempo e nello spazio, recupera tragedie dimenticate e drammi umanitari accaduti in vari angoli del mondo e ne fa materia di ispirazione per le sue poesie. Scrive per dar voce a chi non ha voce, contro il silenzio e l'oblio, nell’intento di lenire ferite non hanno mai smesso di sanguinare. Ma scrive anche per incidere sul reale, attraverso la riflessione suscitata nei lettori e l'invito all'azione concreta. Non a caso, l'autore ha scelto di devolvere parte del ricavato delle vendite a Emergency, la onlus fondata da Gino Strada che fornisce assistenza medica e sanitaria nei paesi poveri e nelle zone di guerra. Francesco Basile è nato a Ragusa nel 1980, ma vive tra Roma e Modica. Diplomato all'Accademia di Arte drammatica Pietro Scharoff di Roma, ha già pubblicato “Anima” (2009) e “Qualche passo dopo l’anima” (2016), sempre con Kimerik. La silloge “Quarant’anni in versi” è disponibile nelle migliori librerie e nei bookshop online, anche in versione ebook.

