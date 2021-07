Cucina Ricette

Gelo di cocomero: ricetta siciliana estiva Gelo di cocomero: ricetta siciliana estiva

Il gelo di cocomero o anguria è un dolce siciliano tipico della stagione estiva. Il gelo di cocomero o anguria è un dolce al cucchiaio facile da preparare, bastano infatti pochi ingredienti vediamo quali e come si prepara. al cucchiaio a base di succo di anguria (mulùni, in siciliano), zucchero e amido di mais. Una crema densa e profumata aromatizzata con fiori di gelsomino (cannella o chiodi di garofano) e decorata con granella di pistacchi e gocce di cioccolato (per simulare i semi dell’anguria).Gelo di cocomero o anguria: ingredienti1 lt succo di anguria 1/4 di anguria circa100 gr zucchero (120 gr se vi piace più dolce)90 gr amido d mais7 gelsomini (o aroma)cannella a piaceregocce di cioccolato a piacerepistacchi tritati a piacereGelo di cocomero o anguria: preparazionePer prima cosa bisogna tagliare l’anguria e farla a pezzettini. Estraete il succo dell’anguria con l’uso di un passaverdure oppure di un estrattore. Poi immergete i fiori di gelsomino (non trattati) nel succo d’anguria e lasciateveli per un paio d’ore o per tutta la notte a seconda se vogliate un aroma più o meno intenso. Setacciate l’amido di mais e scioglietelo con poco succo di cocomero o anguria. Non devono formarsi grumi. Nel caso in cui si formassero, passate tutto al colino. Una volta sciolto l’amido potete aggiungere tutto il resto del succo e lo zucchero. Mettete tutto in una casseruola sul fuoco a fiamma medio bassa.Mescolate il gelo per 10 minuti circa fino a quando comincerà ad addensare. Quando il gelo diventerà cremoso velando il cucchiaio è pronto. Versate il gelo in piccole ciotoline di vetro e mettete nel frigo. Una volta raffreddato potete versare sopra cannella o pistacchi tritati o gocce di cioccolato.

Il gelo di cocomero o anguria è un dolce siciliano tipico della stagione estiva. Il gelo di cocomero o anguria è un dolce al cucchiaio facile da preparare, bastano infatti pochi ingredienti vediamo quali e come si prepara. al cucchiaio a base di succo di anguria (mulùni, in siciliano), zucchero e amido di mais. Una crema densa e profumata aromatizzata con fiori di gelsomino (cannella o chiodi di garofano) e decorata con granella di pistacchi e gocce di cioccolato (per simulare i semi dell’anguria).

Gelo di cocomero o anguria: ingredienti

1 lt succo di anguria 1/4 di anguria circa

100 gr zucchero (120 gr se vi piace più dolce)

90 gr amido d mais

7 gelsomini (o aroma)

cannella a piacere

gocce di cioccolato a piacere

pistacchi tritati a piacere Gelo di cocomero o anguria: preparazione

Per prima cosa bisogna tagliare l’anguria e farla a pezzettini. Estraete il succo dell’anguria con l’uso di un passaverdure oppure di un estrattore. Poi immergete i fiori di gelsomino (non trattati) nel succo d’anguria e lasciateveli per un paio d’ore o per tutta la notte a seconda se vogliate un aroma più o meno intenso. Setacciate l’amido di mais e scioglietelo con poco succo di cocomero o anguria. Non devono formarsi grumi. Nel caso in cui si formassero, passate tutto al colino. Una volta sciolto l’amido potete aggiungere tutto il resto del succo e lo zucchero. Mettete tutto in una casseruola sul fuoco a fiamma medio bassa. Mescolate il gelo per 10 minuti circa fino a quando comincerà ad addensare. Quando il gelo diventerà cremoso velando il cucchiaio è pronto. Versate il gelo in piccole ciotoline di vetro e mettete nel frigo. Una volta raffreddato potete versare sopra cannella o pistacchi tritati o gocce di cioccolato.