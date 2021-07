Modica Summer Fest: al drive in Fast & Furios

Appuntamenti Marina di Modica

Arriva l’adrenalina al consueto appuntamento del martedi con il Drive In gratuito organizzato dal Comune di Modica presso l’Oasi del Re. Fast & Furious – Hobbs & Shaw è uno spin-off dei film con Vin Diesel ma è pensato per diventare qualcosa di più: l'inizio di una serie parallela. Il regista David Leitch infatti vuole giocare d'equilibrio tra la familiarità di volti e scene d'azione esagerate, ma trovare anche un taglio distintivo leggermente diverso, più vicino allo spionaggio. Protagonisti sono Dwayne Johnson e Jason Statham nei panni di due agenti federali che corrono contro il tempo per salvare l’umanità da un potente virus. La proiezione comincerà alle 22:00, l’accesso alle auto sarà consentito a partire dalle 21:30 e fino all’inizio del film. Una volta cominciato non sarà consentito l’accesso di altre vetture per non disturbare gli spettatori.L’ingresso è gratuito. Potranno accedere solo 100 autovetture quindi sarà necessario prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3204626686 indicando il nome e cognome di chi prenota e il numero di targa dell’auto che si utilizzerà per accedere al drive in. È obbligatorio disporre di un’autoradio perché l’audio del film verrà inviato attraverso una frequenza che verrà comunicata sul grande schermo prima dell’inizio della proiezione. In questo modo ognuno ascolterà il film all’interno del proprio abitacolo non disturbando le abitazioni vicine.

