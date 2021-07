Attualità Meteo

Caldo africano fino a 42 gradi in Sicilia: anche a Ragusa

Da oggi in Sicilia torna il caldo africano. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia un’allerta gialla per rischio incendi e ondate di calore per tutta la giornata, a causa delle alte temperature previste. In particolare la Protezione Civile ha diramato un bollettino che indica il rischio forte ondate di calore a partire da oggi, 25 luglio, e per le prossime 24 ore. Il Centro meteorologico dell'Aeronautica prevede temperature effettive fino a 36° domani e fino a 42° lunedì 26. Nella maggior parte dell'isola l'allerta è arancione, quindi livello 2 di attenzione. Bollino giallo a Palermo, Catania, Siracusa, Ragusa e Messina.Nella provincia di Trapani è stata diramata un'allerta rossa perchè qui le temperature saranno ancora più alte.

