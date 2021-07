Salute e benessere Diete

Dieta ananas e tonno: via subito 2 kg in 3 giorni

La dieta ananas e tonno è un regime alimentare dietetico veloce per dimagrire velocemente fino 2 kg. Si tratta di una dieta lampo ideale per il periodo estivo. La dieta ananas e tonno non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto molto restrittiva.Ananas: benefici e valori nutrizionaliL'ananas rilascia circa 40 kcal per etto; è composto circa all'85 per cento d'acqua e contiene intorno al 10 per cento di carboidrati. Tra i minerali sono presenti potassio, calcio, fosforo, ferro e sodio. Tra le vitamine, la più presente è la C; l'ananas contiene anche vitamina A, B1, B2 e B3. L'enzina proteolitico bromelina è alla base delle proprietà benefiche tradizionalmente riconosciute al frutto dell'ananas, soprattutto dalla medicina popolare, la principale delle quali è la capacità antiinfiammatoria.Questa, unita alle proprietà diuretiche, ne farebbe anche un coadiuvante per le terapie contro la cellulite, poiché aiuterebbe a combattere la ritenzione dei liquidi e a diminuire l'infiammazione dei tessuti. La bromelina avrebbe anche un effetto digestivo e antiedematoso. Gli effetti collaterali sono rari e in genere sono associati a un'ipersensibilità alla sostanza; è però fortemente controindicata per pazienti con ulcera, problemi epatici, renali o con disturbi della coagulazione del sangue. Il basso contenuto di calorie (per quanto riguarda il frutto fresco, circa 40 per cento grammi) ne fa un ingrediente consigliato nelle diete ipocaloriche. L'ananas è comunque anche una buona fonte di vitamine, tra cui la vitamina A e la C, e di elementi come ferro, potassio, calcio, fosforo.Tonno: benefici e valori nutrizionali “Il tonno è un alimento estremamente nutriente e una risorsa importante per il benessere e la sussistenza dell’organismo – spiega Pietro Migliaccio, Presidente Emerito della SISA (Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione) -. Oltre ad essere parte integrante della dieta mediterranea, consente di ottimizzare tutte le funzioni vitali, anche nella versione in scatola che, grazie alle tecniche di conservazione, mantiene le caratteristiche nutrizionali simili a quelle del tonno fresco”. Entrambi “sono ricchi di proteine nobili, (addirittura il tonno in scatola ne contiene una quantità maggiore rispetto a quello fresco). Ambedue apportano acidi grassi omega 3, e anche il contenuto di vitamine e sali minerali rimane inalterato: il tonno in scatola come quello fresco, è ricco di iodio, potassio, ferro, fosforo e vitamine del gruppo B. Inoltre, il tonno in scatola, a parità di apporto nutrizionale con quello fresco, è più economico ed offre numerosi vantaggi in relazione alla sua facile reperibilità, conservabilità e versatilità in cucina.”La dieta ananas e tonno è una soluzione dell’ultimo minuto e non deve essere protratta per più di 3 giorni. Le proprietà di questo frutto squisito vi aiuteranno, oltre a fare il pieno di vitamine, a depurare il fegato, i reni e il pancreas.Dieta ananas e tonno: schema dei 3 giorniDieta ananas e tonno: primo giornoColazione: 2 fette di ananas accompagnate da 2 fette di pane biscottato integrale.Pranzo: 2 fette di ananas accompagnate da una bistecca di manzo e broccoli bolliti (aggiungete un cucchiaio di olio extravergine di oliva)Cena: 200 grammi di petto di pollo arrostiti, con una cucchiaiata di olio d’oliva e un pizzico di sale. Accompagnate con una insalata di lattuga e 2 fette di ananasDieta ananas e tonno: secondo giornoColazione: 2 fette di ananas, uno yogurt naturale e 2 fette di pane biscottato integralePranzo: 200 grammi di salmone arrostito con un pizzico di sale e olio d’oliva, 2 fette di ananasCena: Una scatoletta di tonno in acqua, con insalata e 2 fette di ananasDieta ananas e tonno: terzo giornoColazione: Caffè, 2 fette di pane biscottato integrale e 2 fette di ananasPranzo: 200 grammi di petto di pollo arrostiti, con verdure al vapore e 2 fette di ananasCena: Crema di verdure depurative e 2 fette di ananas.La dieta ananas e tonno per dare gli effetti desiderati deve essere associata a una buona idratazione ovvero bisogna bere ogni giorno almeno due litri di acqua e fare una passeggiata o camminata veloce di almeno 20 minuti al giorno.

