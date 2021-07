Italia Roma

Riforma giustizia, Dadone: Valutare ipotesi dimissioni ministri M5S Riforma giustizia, Dadone: Valutare ipotesi dimissioni ministri M5S

ROMA - Sulla riforma della giustizia ’’è giusto che il Parlamento presenti gli emendamenti, e la nostra forza che è sensibilissima sul tema della prescrizione ne ha preparati oltre 900. Ci aspettiamo in questa settimana una discussione costruttiva in termini di miglioramenti, poi vedremo le decisioni da prendersi’’. Così Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili, ospite ad Agorà Estate su Rai3.Alla domanda se siano possibili le dimissioni dei ministri del M5S se la riforma passasse senza modifiche, Dadone risponde: ’’Credo sia una cosa da valutare assieme a Giuseppe Conte’’.

ROMA - Sulla riforma della giustizia ’’è giusto che il Parlamento presenti gli emendamenti, e la nostra forza che è sensibilissima sul tema della prescrizione ne ha preparati oltre 900. Ci aspettiamo in questa settimana una discussione costruttiva in termini di miglioramenti, poi vedremo le decisioni da prendersi’’. Così Fabiana Dadone, ministra per le Politiche Giovanili, ospite ad Agorà Estate su Rai3.Alla domanda se siano possibili le dimissioni dei ministri del M5S se la riforma passasse senza modifiche, Dadone risponde: ’’Credo sia una cosa da valutare assieme a Giuseppe Conte’’.