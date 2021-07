3 eventi a Modica per i 20 anni di Mondadori Bookstore

Cultura Modica

Modica- ‘3, il numero perfetto’. E sono 3 gli eventi in calendario nel vernissage dei ‘20 anni di Mondadori a Modica’. 3 eventi con 3 scrittori siciliani che aprono il ciclo di incontri in questo 2021 che celebra i 20 anni di Mondadori Bookstore a Modica, inserito nelle manifestazioni di 'InTeatroAperto Libri' della Fondazione Garibaldi, atrio comunale di Palazzo San Domenico, h.19.30, con la media partnership di Video Regione, ch16. 'Prima' col botto, martedì 27 Luglio, con Roberto Alajmo e il suo 'Io non ci volevo venire'. Enzo Scarso, dialoga con lui alla scoperta di un libro 'amabile' e che traccia un solco per certi versi 'nuovo' -ma come sempre accattivante- nella narrativa dello scrittore palermitano.Il mondo affascinante e fantastico dei Florio e del 'leone', Ignazio, raccontato da Salvatore Requirez con Giada Giaquinta. Una storia unica, una storia tutta siciliana, una storia da raccontare, giovedì 29 Luglio, ‘Ignazio Florio, il Leone di Palermo’. Simona Lo Iacono, con Salvatore Cannata, martedì 3 Agosto, presenta Anna Maria Ciccone, 'La Tigre di Noto', donna e scienziata che si affermò in un'epoca di ostinati pregiudizi. Nata a Noto 130 anni fa, partì dalla Sicilia e arrivò a Pisa prima della Grande Guerra per studiare fisica: unica donna del suo corso.27 Luglio 19.30, Atrio comunale: Io non ci volevo venire, di Roberto Alajmo. Dialoga con l’autore: Enzo Scarso29 Luglio 19.30, Atrio comunale: Ignazio Florio, il Leone di Palermo’, di Salvatore Requirez. Dialoga con l’autore: Giada Giaquinta3 Agosto 19.30, Atrio comunale: La Tigre di Noto, di Simona Lo Iacono. Dialoga con l’autrice: Salvatore Cannata‘3, il numero perfetto’ per aprire una stagione intensa di eventi, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, e celebrare i ‘20 anni di Mondadori a Modica’. To be continued…

