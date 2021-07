Ispica, Note da Oscar a Villa Anna

Appuntamenti Ispica

Significativo il nome della rassegna musicale organizzata a Villa Anna, in contrada Graffetta, tra Ispica e Pozzallo, da Ibla Classica Internationale e Agimus, un “Ricominciamo - estate in musica a Villa Anna 2021” che fa ben sperare e porta un segnale di ottimismo dopo il buio di questi lunghi mesi pandemici. Ad inaugurare la rassegna è la serata di domenica 25 luglio alle 20,30 intitolata ‘Note da Oscar, film live music’. In scena un ensemble formato da Josè Massaro violino e mandolino, Marina Zago violino e mandolino, Michela Bonavita viola, Jasha Parisi violoncello, Giovanni Cascone trombone e flicorno, Giuseppe Blanco contrabbasso, Gianluca Abbate piano e fisarmonica, Marco Cascone, arrangiamenti piano e fisarmonica. Ancora musica legata al mondo cinematrografico a Modica, sempre domenica 25 luglio, presso il Chiostro di Palazzo S. Domenico con inizio alle ore 20, con l’omaggio al maestro Ennio Morricone. L’evento “Le note di Ennio omaggio al maestro Morricone” è affidato all’ensemble “Arezzo all’Opera” con Peppe e Michele Arezzo. La serata è organizzata dal Lions Clud International - distretto 108Yb Sicilia - di cui è Governatore Francesco Cirillo e dal Lions Club Modica presieduto da Aurelio Boncoraglio, con il patrocinio del Comune della Contea. (da.di.)

